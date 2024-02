Techniker beendet Karriere: „Ich kann nicht mehr“

„Leider bin ich trotz all der Arbeit, Zeit und Energie, die ich investiert habe, an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr über die Gefühle hinausgehen, die mein Körper mir mitteilt“, so Hadalin. Er komme mit dem Druck des Wettbewerbsrhythmus des Spitzensports nicht mehr zurecht. Er habe alles und mehr gegeben, „vielleicht sogar zu viel“. Ehrliche und emotionale Worte des Slowenen, der in dieser Saison noch keine Weltcuppunkte erzielen konnte.