Bis zu sieben Profis fliegen bei LASK täglich raus

„Traue allen einen Starteinsatz zu“

Wobei das Gerangel trotzdem nicht ganz so groß sein dürfte. Peter Michorl etwa spielt ebenso keine Rolle mehr wie Yanis Letard und Filip Twardzik. Letzterer wäre nämlich im Falle eines Ausfalls von Innenverteidiger Andres Andrade wohl kaum die erste Option als Ersatz auf dieser Position. Sageder würde in dem Fall wohl eher die 3er-Kette umbauen und Ziereis im Zentrum aufbieten. Zumal Twardzik - wie alle fitten LASK-Feldspieler, die es nicht in einen 20-Mann-Trainingskader schaffen - in einer eigenen Gruppe schwitzen muss.