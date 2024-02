6:0! Ronaldos Al-Nassr blamiert Messi mit Traumtor

„Das ist ‘The Last Dance‘ der Fußball-Legenden! Ronaldo und Messi treffen auf dem Platz aufeinander“, twitterte Turki Al Shaikh vor dem Spiel. Doch die beiden Superstars standen zum Anpfiff gar nicht erst am Platz. Lionel Messi kam erst in Minute 83 ins Spiel, Ronaldo saß überhaupt verletzt auf der Tribüne. Gefeiert wurde der Portugiese dennoch von Geldgeber Turki Al Shaik - und das bereits vor dem Spiel als der „GOAT“.