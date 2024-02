„Es ist nicht so, dass ich gehen will - ich muss“

„Nicht das, was ich will“

Für den gebürtigen Stuttgarter sei es von oberster Priorität gewesen, die „Reds“ wieder in Schwung zu bringen. Nun, wo das geschehen ist, habe er wieder an sich selbst denken können, der Rücktritt sei das Ergebnis daraus. „Es ist nicht das, was ich will, aber es ist das, was ich einfach zu 100 Prozent für richtig halte.“