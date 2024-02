Dieser Mittelfeldspieler soll Barcelona retten

Fan von Barcelona

García selbst hatte im September erklärt, gerne einmal für den FC Barcelona spielen zu wollen. „Das ist der Verein, den ich seit meiner Kindheit verfolge und den ich immer gemocht habe“, so der 26-Jährige. Dass der Spanier noch am Donnerstag (um 23.59 Uhr endet das Transferfenster) wechselt, ist jedoch unwahrscheinlich, zumal Girona seinen Kapitän ausgerechnet an einen direkten Liga-Rivalen abgeben würde. Viel eher scheint ein Sommer-Transfer realistisch. Und wer weiß - vielleicht wechselt García ja als spanischer Meister vom Nordosten Kataloniens nach Barcelona ...