Herbe WM-Klatsche für Österreichs Speed-Nachwuchs

Bitter! Nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Salzburgers Matthias Fernsebner - er verletzte sich zuletzt bei einem Europacuprennen in Tarvis an der Schulter und musste operiert werden - und dem Kreuzbandriss des Vorarlberger Martin-Luis Walch in den Weihnachtsferien - waren in der Abfahrt am Dienstag mit Felix Endstrasser (7.) und Matteo Haas (16.) nur zwei, statt der fünf möglichen, Österreicher am Start gewesen. Zum Vergleich: Auch die „Ski-Exoten“ Chile und Irland schickten zwei Abfahrer ins Rennen, die Ukrainer hatte sogar vier Starter!