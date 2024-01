Trotz Kreuzbandriss: Blitz-Comeback von Ski-Dame?

Die Schweizerin Joana Hählen könnte trotz eines am vergangenen Wochenende erlittenen Kreuzbandrisses noch in dieser Saison ins Renngeschehen zurückkehren. Die in Cortina d‘Ampezzo erlittene Knieverletzung der 32-Jährigen soll laut Angaben des Schweizer Skiverbandes nicht operiert werden.