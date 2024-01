Auch wenn man nur hinter vorgehaltener Hand darüber spricht, in St. Pölten herrscht Ungewissheit. Zum zweiten Mal binnen zehn Tagen ist Schlaudraff zur Zeit in seiner Heimat Hannover. Unter anderem, um sich mit Schäfer zu treffen. Doch wie schon letzte Woche kam es auch diesmal nicht zu konstruktiven Gesprächen. „Wolfsburg hat zur Zeit andere Themen, da müssen wir uns hinten anstellen.“ Dass Trainer Niko Kovac vor der Ablöse steht, ist für St. Pölten nicht relevant. Im Gegensatz zu den Meldungen, wonach der VW-Konzern sein Engagement beim VfL zurückschrauben würde. „Habe ich auch vernommen“, sagt Schlaudraff, „wir können nur warten, was Wolfsburg tut, machen keinen Druck.“ Doch die Zeit drängt. Am 2. März muss St. Pölten die Lizenzunterlagen abgeben – beim letzten Antrag war Wolfsburg der Hauptgeldgeber.