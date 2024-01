Prohaska: „Patzt Salzburg, dann ist Sturm da!“

Der Auftakt ins Frühjahr ist großartig, bringt im Cup zwei Schlagerspiele: Sturm gegen Austria, LASK gegen Salzburg. Für die Grazer, die auch in Europa noch dabei sind, kommt’s knüppeldick. Zuerst geht es um das Cup-Semifinale, da ist man gegen Austria vermeintlich Favorit, hat jedoch in der Meisterschaft daheim mit 0:1 verloren. Und im Ligakracher in Salzburg geht es darum, dass der Punkte-Abstand nicht anwächst. Aber ich schätze Sturm so ein, dass man die Bullen ohne einzubrechen bis zum Ende fordert, es spannend wird.