Kraft: Springen in Rio „etwas Besonderes, aber …“

Kraft äußerte sich zu diesen Plänen nicht ablehnend, äußerte aber einige Skepsis über die Umsetzung. „Wenn man so einen Big Air für Olympia aufbaut, wo sich die Anna Gasser runterhaut, wenn man sieht, was das für ein Gerüst schon ist, was das für ein Aufwand ist ...“, meinte Kraft nach seinem Skiflug-Triumph in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“.