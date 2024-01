Frau überlebt in Tirol 100-Meter-Absturz in Rinne

Schwerer Alpinunfall am Samstag im Bereich des Seefelder Jochs in Tirol! Unter einer 54-Jährigen, die gemeinsam mit ihrem Mann mit normalen Schuhen auf etwa 2090 Meter aufstieg, brach plötzlich eine heimtückische Wechte weg. Die Frau stürzte rund 100 Meter in eine Rinne und blieb dort verletzt liegen.