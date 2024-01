0:7 - St. Pölten gegen Olympique Lyon chancenlos

Der SKN St. Pölten hat in der Frauen-Champions League von Titelkandidat Olympique Lyon wie erwartet die Grenzen aufgezeigt bekommen. Der achtfache Bewerbsieger aus Frankreich siegte am Donnerstagabend in der NV Arena völlig ungefährdet mit 7:0 (3:0). St. Pölten hält nach fünf von sechs Runden damit weiter bei nur einem Zähler. Zum Abschluss geht es für Österreichs Frauen-Serienmeister am kommenden Mittwoch auswärts gegen Brann Bergen.