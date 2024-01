Neue Anstandsregeln in Zeiten der Rüpelhaftigkeit

In sozialen Medien bezeichnet sich Clemens von Hoyos (35) scherzhaft als „männliches Fräulein Rottenmeier“: Die gestrenge Erzieherin lehrte Heidi in der Zeichentrickserie das Benehmen wie Fürchten. Doch der Graf geht es lockerer und moderner an: Auf Instagram und TikTok bringt er der Generation Z bei, Burger, Pizza und Weißwürste mit Stil zu verputzen - Millionen schauen seine Videos. Von Hoyos - studierter Brauerei- und Getränkewesen-Experte sowie Wirtschaftsrechtler - berät DAX-Unternehmen, leitet die Deutsche-Knigge-Gesellschaft und bildet Etikette-Trainer aus.