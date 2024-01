Italien kündigt strengere Regeln für Influencer an

Wer, wofür, wie viel

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni sagte am Montag, die Regierung werde ein neues Gesetz über die Transparenz von Wohltätigkeitsprojekte ausarbeiten. „Wir arbeiten an einem Gesetzentwurf, der vorsieht, dass bei kommerziellen Aktivitäten, die auch einen wohltätigen Zweck verfolgen, auf der Verpackung der verkauften Waren angegeben werden muss, an wen die Mittel gehen, wofür sie verwendet werden und wie viel tatsächlich für wohltätige Zwecke bestimmt ist“, erklärte Meloni.