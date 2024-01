Medwedew im Halbfinale, aber „völlig am Ende“

Nach Novak Djokovic und Jannik Sinner ist am Mittwoch bei den Australian Open in Melbourne auch der als Nummer drei gesetzte Russe Daniil Medwedew in das Halbfinale eingezogen. Der Russe plagte sich 3:59 Stunden lang, ehe er den Polen Hubert Hurkacz mit 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7 und 6:4 niedergerungen hatte. Damit stehen die Nummern eins, drei und vier im Männer-Halbfinale des ersten Tennis-Majors des Jahres.