Pensionistin arrangiert Modelkarriere für Senioren

Seit 50 Jahren marschiert Edith Stasek aus dem burgenländischen Siegendorf über Catwalks. Außerdem coacht sie mit ihrer Senioren-Model-Agentur „Donna“ Seniorinnen-Models aus ganz Österreich, die auf Size Zero und Zickengehabe pfeifen und lieber den Spaß an der Freude in den Fokus stellen. Dafür gibt es sogar eine Gage.