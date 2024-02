„Ich finde meine Partnerin nicht mehr attraktiv!“

Auch dieses Dilemma dürfte vielen Menschen, die schon einmal in einer langjährigen Beziehung waren oder es noch sind, bekannt vorkommen. Nach der „Honeymoon-Phase“, in der man viel Lust aufeinander hat, kommt irgendwann der Alltag. Stress, Verpflichtungen, Kinderbetreuung - viele Paare stellen ihr Sexleben hintenan. Und für manche ist das auch komplett in Ordnung so - andere leiden darunter.