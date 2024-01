Ski-Promis stimmen sich auf das Nightrace ein

Premiere für die Ewigkeit

Die VIP-Parade war legendär - sogar der erste Schladming-Sieger war bei der Gala am Start. „Auf der Planai hab ich meine Geburtsstunde erlebt“, sinnierte Ski-Kaiser Franz Klammer über seinen allerersten Weltcupsieg im Dezember 1973. Klammer schwelgte in Erinnerungen, Arm in Arm mit seinem damaligen Trainer Charly Kahr und Schweiz-Legende Bernhard Russi. „Was wäre der Skisport ohne Schladming!“, sorgte Russi für den Ritterschlag des Abends.