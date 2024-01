Personalsuche: Zeit ist reif für Feuerwehrfrauen

Der schriftliche Test geht am 2. Februar über die Bühne, der körperliche mit Disziplinen wie Schwimmen oder Liegestütze (12 an der Zahl) am 6. April. Branddirektor Klaus Baumgartner empfiehlt gutes Training. In einem ersten Schritt kommen 8 bis 12 Bewerber zum Zug, später noch einmal so viele (gesamt 20 bis 25).