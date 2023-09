Grazer Berufsfeuerwehr lehnt Akademiker ab

Zweimal probiert, zweimal ist genau nix passiert. Nach seinem Studienabschluss in Tourismusmanagement kam Nico Haberl zur Einsicht, dass ein Bürojob doch nichts für ihn ist. Also hat er sich bei der Grazer Berufsfeuerwehr beworben. „Ich bin sportlich, handwerklich begabt, gewillt Menschen in Notsituationen zu helfen und habe 15 Jahre Erfahrung bei der Freiwilligen Feuerwehr Au bei Gaishorn. Eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich für diesen Job durchaus gut geeignet wäre“, erzählt der 27-Jährige der „Krone“.