Google kündigt in Memo an Mitarbeiter Jobabbau an

Google-Mitarbeiter müssen sich einem Bericht zufolge für heuer auf weiteren Jobabbau einstellen. „Diese Postenstreichungen haben nicht das Ausmaß der Kürzungen im vergangenen Jahr und werden nicht alle Teams betreffen“, kündigte Konzernchef Sundar Pichai am Mittwoch (Ortszeit) in einem Memo an die Mitarbeiter der Alphabet-Tochter an.