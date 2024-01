Kylian Mbappé thematisiert Abschied von PSG

„Viele große Spieler, die die Geschichte des Fußballs geprägt haben, haben Europa in diesem Sommer verlassen und stehen am Anfang einer neuen Ära. Das ist Teil des Kreislaufes dieses Sports, und irgendwann bin auch ich an der Reihe, meinen Verein zu verlassen“, stellte Mbappé klar, keine Scheu vor einem neuen Karriereschritt zu haben. „Ich habe keine Angst vor diesen Veränderungen. Ich denke einfach daran, meine Karriere fortzusetzen und meinen eigenen Weg zu verfolgen.“