Das große Geschäft mit der vergeblichen Liebe

Nach Jahren im Ausland zog es Silvia E. wieder in ihre Heimat nach Kärnten. Obwohl sie sich in ihrer alten Heimat gleich wieder pudelwohl fühlte, fehlt ihr eins: ein Partner zum Reisen und für Sport. „Daher hab ich mich auch an eine Partnervermittlung gewandt“, erzählt die über 60-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Doch statt des Traummannes gibt es jetzt nur noch Ärger.