Stopp! Stehenbleiben & helfen, statt weiterfahren

Bereits seit einigen Wochen häufen sich die Schlagzeilen über Unfälle auf den Pisten. So gut wie jeden Tag folgen weitere in Kärntens Skigebieten, die „Krone“ hat darüber berichtet. Dabei ist zu beobachten, dass immer mehr Menschen an den Unfallorten vorbeifahren und keine Erste Hilfe leisten. Aber genau das könnte in vielen Fällen oft Leben retten.