Hitze-Drama um Briten Draper: Sprint zum Mistkübel

Wimbledonsieger Alcaraz, der vergangenes Jahr aufgrund einer Fußverletzung in Melbourne hatte aussetzen müssen und in zwei Einsätzen davor in „Down Under“ nicht über die dritte Runde hinausgekommen war, trifft nun auf den Italiener Lorenzo Sonego. Auch Casper Ruud schaffte mühelos den Sprung in Runde zwei. Der als Nummer elf gesetzte Norweger gewann gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:1, 6:3, 6:1.