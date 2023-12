Ronaldo degradiert Benzema zum Schulbuben

Ronaldos (Auswärts-)Team Al-Nassr gewann die Partie klar mit 5:2, obwohl die Hausherren in der 14. Minute in Führung gegangen waren. Aber dann trumpfte vor allem einer auf: Cristiano Ronaldo. Er traf doppelt, zweimal per Elfmeter. Bei den Gastgebern blieb Top-Star Benzema ohne Torerfolg. Hingegen trat bei Al-Nassr noch ein Bekannter als Doppeltorschütze in Erscheinung. Ronaldos Kollege Sadio Mane netzte ebenfalls zweimal.