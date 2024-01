Steiner spricht erstmals über Haas-Rauswurf

„Es war ein Telefonanruf, Gene (Gene Haas, Teambesitzer von Haas; Anm.) rief mich an und sagte, dass er den Vertrag, der am Ende der Saison auslief, nicht verlängern wolle, und das war es“, schilderte Steiner bei der Autosport International Show in Birmingham, wie er von seiner Entlassung erfuhr. „Es ist immer eine kleine Überraschung, aber letztendlich gehört ihm das Team, er kann tun, was er will, und es ist seine Entscheidung.“