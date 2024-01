Haas-Boss: „War nicht Steiners Schuld, aber ...“

„Kein Interesse daran, ...“

Haas weiter: „Ich sage hier nicht, das ist alles Günthers Schuld, aber mir schien einfach, dass die Zeit gekommen ist, um gewisse Änderungen umzusetzen und etwas Neues zu versuchen. Hätten wir so weitergemacht wie bisher, hätte das nicht funktioniert.“ Günther sei zwar ein toller Typ, so der 71-Jährige, aber „unterm Strich geht es in der Formel 1 nur um Leistung und ich habe kein Interesse daran, nochmals Zehnter zu werden.“