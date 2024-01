„Ich weiß nicht, ob es für Spitzensport reicht“

Auch in mentaler Hinsicht war Ziegl am Boden zerstört: „Es war für mich ganz hart, zuversichtlich zu bleiben. Ich habe viel reflektiert, ob es überhaupt noch Sinn macht, an ein Comeback zu glauben.“ Denn: „Ich bin zwar erst 31, aber ich habe viele Wettkampfjahre auf dem Buckel. Und ich will auch noch nach dem Fußball Sport betreiben können“, so Ziegl, der Ried „als meine große Liebe“ bezeichnet. Ein zeitliches Limit hat er sich keines gesetzt, obwohl das Karriereende mit jedem Monat näher rückt. „Ich werde alles dran setzen, fit zu werden und mich wohl zu fühlen. Was in diesem Zustand möglich ist, weiß ich nicht.“ Trainer Max Senft schließt aus, dass Ziegl im Frühling auf dem Platz wird helfen können. „Marcel ist unser Kapitän, sein Fehlen schmerzt uns sehr. Aber er hilft uns mit seiner Präsenz in der Kabine.“ Ziegl, dessen Team am Freitag in Wallern 1:0 gewann und Talent Arjan Malic bis 2027 band: „Diese Rolle kann ich mir auch in Zukunft vorstellen.“