„Alles Walzer!“ Ballsaison lädt zum Tanzen ein

Im feinen Zwirn werden sich auch die Besucher des Seniorenballs in der Landeshauptstadt am 17. Jänner auf der Tanzfläche tummeln – Beginn bereits um 14 Uhr! Am 20. Jänner versetzt der Schneeberghof-Ball in Puchberg am Schneeberg die Gäste in die Goldenen 20er-Jahre. Wahrlich königlich wird es am selben Tag beim Ball Royale im Casino Baden. Eine Spanische Nacht gibt es hingegen in Haag am 20. Jänner.