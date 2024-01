Brand im Thermalbad Vöslau - Saunen gesperrt

Im Thermalbad Vöslau (Bezirk Baden) ist in der Nacht auf Sonntag aus vorerst unbekannter Ursache ein Brand in der Außensauna ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Außensauna wurde zerstört, teilte das Thermalbad in einer Aussendung mit. Der Saunabetrieb wurde vorübergehend eingestellt.