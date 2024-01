Hongkong-Champion! Rublew schlägt Ofner-Bezwinger

Brisbane-Titel an Dimitrow und Rybakina

Der Weltranglisten-Fünfte schlägt sich ebenso gut für Melbourne ein wie Grigor Dimitrow in Brisbane. Der Bulgare besiegte dort den topgesetzten Dänen Holger Rune mit 7:6(5),6:4. Der 32-jährige Dimitrow pirscht sich damit weiter zurück in Richtung Top Ten und wird am Montag auf Weltranglisten-Platz 13 aufscheinen. Für den ATP-Finals-Sieger von 2017 und früheren Weltranglisten-Dritten war es sein insgesamt neunter Titel und der erste seit sieben Jahren. „Es ist eine Weile her, seit ich eine von diesen (Trophäen) gehalten habe“, meinte Dimitrow daher auch.