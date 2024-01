Deutschland und Polen stehen im Finale

Das Finale des United Cup, dem zum zweiten Mal ausgetragenen Tennis-Mixed-Nationenturnier in Australien, lautet Polen gegen Deutschland. Die topgesetzten Polen setzten sich am Samstag in Sydney angeführt von Hubert Hurkacz und der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek im Halbfinale gegen Frankreich mit 3:0 durch. Die nur als Nummer 16 eingestuften Deutschen gewannen gegen Australien wie schon am Vortag gegen Griechenland durch den Gewinn des Mixed-Doppels mit 2:1.