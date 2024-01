Bei Bläserphilharmonie weht Wind „aus den Bergen“

Am Neujahrstag paukte er noch an der Seite des deutschen Dirigenten Christian Thielemann in Wien. Am Dreikönigstag ist der Solopauker der Wiener Philharmoniker, Erwin Falk, schon in den Bergen zu finden. Allerdings aus beruflichen Gründen: In der Mozartstadt wird er mit der Salzburg Wind Philharmonic spielen. Die rhythmische Perfektion komplettieren des Weiteren die Schlagwerker Martin Grubinger, Guido Marggrander und Andreas Steiner.