Marko Arnautovic: „Ich bin wieder voll da!“

„Krone“: Marko, herzliche Gratulation zu deinem ersten Serie-A-Tor für Inter Mailand! Wie hat sich der Treffer in Genua angefühlt?

Marko Arnautovic: Es war ein extrem gutes Gefühl. Ich war in der Startelf, wollte direkt ein Zeichen setzen. Davor war ich lange am Oberschenkel verletzt gewesen, hatte nicht die beste Zeit. Aber jetzt bin ich wieder voll da, und zwar zu hundert Prozent!