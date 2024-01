Neujahrsschwimmen: Badespaß für Hartgesottene

Badespaß in Velden

Trotzdem kamen an die 100 Schwimmer zum 15. Veldner Neujahrsschwimmen, das der Verein „Sport am Wörthersee“ unter Obmann Werner Uran und seinem Team mustergültig im Casino-Bad, zusammen mit der Wasserrettung Velden, unfallfrei durchführte. Jeder war ein Sieger über sich selbst, der bei diesen Temperaturen ins Wasser sprang.