Das hohe Grundwasser sorgt für Überflutungen

Für die Familie aus Hörsching fiel Weihnachten buchstäblich ins Wasser. „Ich bin am 23. in den Keller gegangen. Dort ist überall Wasser gestanden, bis zu den Sockelleisten“, erzählt die Hausbesitzerin. Bis 2.30 Uhr am 24. schöpfte die Familie gemeinsam mit Nachbarn Wasser. „Nach kurzer Zeit stand es aber wieder“, so die Frau. Nachdem die Linz AG einen Wasserrohrbruch ausgeschlossen hatte, war klar, dass das Grundwasser in den Keller eingedrungen war. „Das hat aber einen Vorteil. Das Wasser ist glasklar“, kann die Hausbesitzerin mittlerweile zumindest wieder schmunzeln. Denn Weihnachten konnte dann doch noch im Trockenen gefeiert werden.