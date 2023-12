Der Sport trauerte 2023 um viele ganz große Stars

Der Radsport forderte weitere Menschenleben. Die Junioren-Radrundfahrt in Oberösterreich endete in einer Tragödie, ein 17-jähriger Italiener war in der Abfahrt zu Sturz gekommen und seinen Verletzungen erlegen. Das belgische Talent Tijl De Decker verstarb nach einem Trainingsunfall. Unter Schock stand zu Jahresbeginn auch der österreichische Rudersport, Christoph Seifriedsberger (26) wurde beim Radtraining in Italien in einen Verkehrsunfall verwickelt und erlag seinen Verletzungen.