„Letzten Kampf verloren“: René Weller ist tot

Seine Frau Maria bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Weller hatte als Amateur- und Profiboxer viel Erfolg. In Erinnerung bleibt der „schöne René“ vor allem wegen seiner extravaganten Auftritte. Weller, der in seinem Heimatort Pforzheim lebte, litt seit Jahren an Demenz, die Erkrankung hatten er und seine Frau im Sommer 2021 öffentlich gemacht. „Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren“, hieß es in dem Instagram-Beitrag weiter. „Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe.“