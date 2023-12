„Durfte nicht nackt duschen - ich hatte Angst“

Von 2021 bis 2022 geigte der Kapitän der kolumbianischen Nationalmannschaft - er wurde mit seinem Traum-Volley ins Kreuzeck bei der WM 2014 weltberühmt - für den Katar-Klub Al-Rayyan. Dort machte er interessante Erfahrungen, wie er jetzt in einem TV-Interview mit dem Sender „Globo“ erklärt. Das Leben in Katar sei „schwierig“ gewesen: „Es ist schwer, sich in diesem Land anzupassen“, so der 32-Jährige. Seine These illustriert er dann mit einem pikanten Beispiel: „Im Fußball sind beim Duschen alle nackt, das weiß man. Aber die Teamkollegen dort sagten mir, dass ich das so nicht machen kann. Ich hatte Angst.“