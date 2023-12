Wer folgt 2024 auf Messis Thron?

Modric noch auf höchstem Niveau

Inzwischen kicken beide in kleineren Ligen - Messi in der MLS, der 38-jährige Ronaldo in Saudi-Arabien. Dort, wo auch der 35-jährige Benzema und Brasiliens ungekrönter Star Neymar ihr Glück suchen. Real Madrids Modric ist trotz seiner 38 Jahre der einzige dieses Quintetts, der noch auf höchstem Niveau kickt. Das Ende dieser brillanten Karrieren ist aber jedem Fall nah, eine neue Generation von Topkickern schickt sich an, den Thron zu besteigen.