Promi-Trubel in den Salzburger Bergen

Wir sind in den Bergen angekommen und es ist der schönste Ort ever!“, schwärmt Topmodel Lena Gercke über das Luxus-Resort „Bergdorf Preisteregg“. Der Ausblick machte die abenteuerliche Anreise des Topmodels und seiner Familie wett. Sturmtief „Zoltan“ wütete, spiegelglatte Straßen, Schneeverwehungen und stürmische Böen begleiteten die Autofahrt. Aber auch nach der Ankunft in Leogang kehrte nur bedingt Ruhe ein. Gerckes Töchter sind während der Weihnachtsfeiertage krank geworden, teilte die Moderatorin ihren Fans via Instagram mit.