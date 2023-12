Kein Weihnachtsfrieden | Nicht zu schwarz sehen

Kein Weihnachtsfrieden. Zu Weihnachten alles eitel Wonne? Nein, das geht angesichts so vieler Krisen in der Welt einfach nicht aus. Die zwei größten aktuellen Konflikte, der Krieg in Nahost und in der Ukraine, überschatteten denn auch die diesjährige Weihnachtsansprache von Papst Franziskus. In seiner Weihnachtsbotschaft bezeichnete er einerseits Abtreibungen als „Massaker“ und prangerte andererseits die „verzweifelte humanitäre Situation“ der Palästinenser im Gazastreifen an, während er zur Freilassung der noch festgehaltenen israelischen Geiseln sowie zu einem Waffenstillstand aufrief. „Ich trage den Schmerz für die Opfer des verabscheuungswürdigen Angriffs vom 7. Oktober in meinem Herzen und erneuere einen dringenden Appell für die Freilassung derjenigen, die noch als Geiseln festgehalten werden“, sagte Franziskus. Er „flehe darum, dass die Militäroperationen mit ihren entsetzlichen Folgen unschuldiger ziviler Opfer eingestellt werden“. Franziskus mahnte auch zu Frieden in anderen Konfliktregionen wie der Ukraine, Syrien und der Sahelzone. Zugleich verurteilte er die Geschäfte der Rüstungsindustrie. Doch die hat sicher keinen ausgeprägten Wunsch nach Weihnachtsfrieden …