„Zu nett!“ Vlhova-Trainer stichelt gegen den ÖSV

„Es kann nicht sein, dass in den letzten sieben oder acht Jahren fast nur Petra und Mikaela gewinnen“, wundert sich der Schweizer Trainer von Petra Vlhova in der Schweizer Zeitung „Blick“. Denn beim Nachtslalom in Courchevel gewann zuletzt Vlhova vor Shiffrin, in Killington war es genau umgekehrt - und die Konkurrenz war weit abgeschlagen! In Killington verlor Wendy Holdener als Dritte 1,37 Sekunden auf die Bestzeit, in Courchevel fehlten Katharina Truppe sogar 2,06 Sekunden.