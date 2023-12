Ajax eliminiert - Mitbewohnern 11.000 € beschert

Der Reihe nach. Ajax musste eine ziemliche Schmach hinnehmen. Der Kultklub flog gegen den Amateurverein USV Hercules, beheimatet in der vierten holländischen Liga, in der zweiten Runde aus dem nationalen Cup - 2:3. Als Doppeltorschütze beim designierten Underdog trat Tim Pieters in Erscheinung. Der Abend seines (bisherigen) Lebens. Und das nicht nur in unmittelbar fußballerischer Hinsicht.