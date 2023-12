Salzburg schlittert gegen Pustertal in 1:7-Debakel

Der KAC ließ dem 1:2 im Duell mit den Bullen am Mittwoch ein hart erkämpftes 2:1 bei Schlusslicht Graz folgen. In Linz rettete Andreas Kristler die Black Wings mit dem 2:2 in der 59. Minute in die Verlängerung. In dieser fixierte Logan Roe auch noch den Heimerfolg.