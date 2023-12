Salzburgs führungslose Uni versinkt im Chaos

Keiner erreichbar, niemand will sprechen - Salzburgs Unipersonal ging gestern auf Tauchstation. Immerhin: Eine Dame aus der Presseabteilung erklärte am Nachmittag, man wisse selbst noch nicht, was die Senatssitzung am Dienstag gebracht hat. Aus dem Büro des aktuell geschäftsführenden Vizerektors Martin Weichbold hieß es später, dass man „aufgrund der Arbeitsfülle aktuell keine Fragen beantworten könne“. Man bitte um Verständnis. Für die Universität Salzburgs, die siebtgrößte Österreichs und wichtigste Lehranstalt des Bundeslandes, ist das ein Armutszeugnis.