Zimt und Orangen lassen die Haut strahlen

Zimt wirkt reinigend und antibakteriell. Die Aromastoffe des Zimtblattöls regen die Durchblutung an und erwärmen die Haut. Das macht man sich etwa bei Neigung zu Haarausfall zunutze. Stärkende Haarkuren mit Zusatz von Zimtgewürz sollen die Kopfhaut nähren. In Gesichtsmasken verfeinert Zimt die Poren und kann gegen Mitesser wirken. Der würzige Duft von Zimtrinde in Badezusätzen oder der Aromalampe gibt Geborgenheit, tröstet und stimuliert. Achtung: In reiner, unverdünnter Form werden Hautreizungen ausgelöst!