Holt Real Madrid alten Bekannten als Alaba-Ersatz?

In Manchester am Abstellgleis

Dort spielt der Innenverteidiger in der laufenden Saison jedoch keine große Rolle, in 17 Premier-League-Spielen kam er bislang nur neunmal zum Einsatz, nur dreimal über die vollen 90 Minuten. Seit einigen Wochen wird gemunkelt, Varane werde die „Red Devils“ bereits im Winter verlassen - vielleicht ja in Richtung Spanien.