Wirrwarr um Pendlerjobs: „Orbán hat immer recht“

„Entgegen der Meldungen aus ihrem Heimatland sind ungarische Arbeitskräfte sehr froh, in Österreich eine Anstellung zu haben. Wegen der hohen Inflation in Ungarn würde ihnen netto viel weniger vom Gehalt bleiben als bei uns“, so die Reaktion aus der Wirtschaftskammer in Eisenstadt auf Nachfrage. In Ungarn wird in öffentlichen Nachrichten aber ein ganz anderes Bild vermittelt.